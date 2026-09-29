Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların konut sahibi olma hayallerini sömüren nitelikli dolandırıcılık şebekesine çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

7 İlde Eş Zamanlı "Konut Dolandırıcılığı" Operasyonu

Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, sahte belgelerle devasa boyutta haksız kazanç elde ettiği belirlenen 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerini Kooperatif Yöneticisi Olarak Tanıtmışlar

Yapılan derinlemesine incelemelerde şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin kendilerini kamuoyuna kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı, muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.

Sözde yöneticilerin, TOKİ’ye ait son derece değerli bir arsanın kendilerine miras kaldığı yalanını uydurarak hazırladıkları sahte evraklar üzerinden bu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları saptandı.

95,5 Milyon TL’lik Vurgunu Kripto Paraya Aktardılar

Mali Polisin yaptığı finansal analizlerde, şebekenin bu dolandırıcılık yöntemiyle toplam 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Zanlıların, elde ettikleri milyonlarca liralık vurgunun izini kaybettirmek ve devletin finansal takibini zorlaştırmak amacıyla paraları hızlıca kripto para uygulamalarına ve cüzdanlarına aktardıkları deşifre edildi.

7 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan ve Ankara adli mercilerine sevk edilen 15 şüpheliden 7'si "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.