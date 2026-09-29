Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen ve Türk futbolunun yönetim kademesini sarsan soruşturmaya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. NSosyal platformundaki kişisel hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, sahada sergilenen mücadelenin adil, hakemlik süreçlerinin ise tarafsız ve şeffaf olmasının futbola duyulan güvenin temeli olduğunu vurguladı.

MHK Üst Yönetimi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; hakem klasmanlarının belirlenmesi, maç görevlendirmeleri, puanlama, atama süreçleri ve kural sınavlarına usulsüz müdahale edildiği iddiaları mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında elde edilen müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen adli arama ve gözaltı işlemleri kapsamında;

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı F.G. ,

TFF MHK Başkan Vekili A.Ş. ,

MHK Üyesi S.Ş. ,

Eski MHK Üyesi Y.Y. ,

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ,

İle birlikte şüpheliler A.S. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli aramaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bakan Akın Gürlek: "Hiç Kimsenin Makamı Veya Unvanı Ayrıcalık Değildir"

Sporseverlerin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi bildiklerini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." Ev Ve Arsa Alacaklar Dikkat! Taşınmaz Satışında Yeni Dönem 1 Aralık'ta Başlıyor İçeriği Görüntüle

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet mensuplarına teşekkür eden Bakan Gürlek, devletin usulsüzlük iddialarının üzerine hukuk çerçevesinde gitmeye devam edeceğinin altını çizdi.