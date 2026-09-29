İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

MASAK Hesap Hareketlerini İncelemeye Aldı

Emniyet güçlerinin yürüttüğü derinlemesine incelemelerde, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle doğrudan iltisakı bulunan şahıslar mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından analiz edilen hesap hareketlerinde; şüphelilerin terör örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş çok sayıda kişiye düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği deşifre edildi.

Eş Zamanlı Baskın: Binlerce Dolar ve Örgütsel Doküman Ele Geçirildi

Soruşturmayı tamamlayan Terörle Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;

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Çok sayıda dijital materyal,

Örgütsel doküman ve veri kaynakları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şebekenin para trafiğine yönelik soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.