Son dönemde okullarda ve toplumsal alanlarda yaşanan güvenlik olaylarının ardından İçişleri Bakanlığı tedbirleri üst seviyeye çıkardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 81 il valiliğine ilettiği talimat doğrultusunda, evlerde muhafaza edilen ruhsatlı silahlar ile yivsiz av tüfeklerinin güvenliği için düğmeye basıldı.

Cep Telefonlarına Bilgilendirme Mesajları Gönderiliyor

Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla il emniyet müdürlükleri, silah bulundurma ve taşıma ruhsatı olan vatandaşların cep telefonlarına SMS ile uyarı mesajları iletmeye başladı.

İlk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin illerinde başlayan SMS bilgilendirme uygulamasının, kısa sürede Türkiye genelindeki tüm illere yaygınlaştırılacağı bildirildi.

2521 Sayılı Kanun Hatırlatıldı: "Tüfeği Başkasına Vermek Yasak!"

Gelen SMS'lerde vatandaşlara yasal sorumlulukları ve cezai yaptırımlar hatırlatıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz."

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ise özellikle çocukların can güvenliğine dikkat çekerek şu uyarda bulundu:

"Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz."

Yeni Ruhsat Başvurularına Yazılı Tebligat Şartı

Atılan adımlar sadece SMS bilgilendirmesiyle sınırlı kalmadı. Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda; Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı alan veya ruhsat yenileme müracaatında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazasına ilişkin resmi yazılı tebligat imzalatılmaya başlandı.

Uygulamanın kısa süre içerisinde 81 ilin tamamında standart prosedür haline getirileceği açıklandı.