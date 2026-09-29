İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde yürütülen güvenlik, afet yönetimi ve kamu hizmetlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Huzurun ve güvenliğin yüzyılı için görev başındayız" ifadesini kullanan Çiftçi, bakanlık bünyesindeki birimlerin sahadaki etkin çalışmalarına dikkat çekti.

"Proaktif Anlayışla Huzurun Teminatıyız"

Türkiye'nin dört bir yanında milletin hizmetinde olduklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların görev alanlarını şu sözlerle özetledi:

Emniyet Genel Müdürlüğü: Riski önceden öngören ve suçu önleyen proaktif bir anlayışla huzurun garantisi olmaya devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı: Vatanın her karış toprağında vatandaşların güvenliği için kesintisiz nöbetini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan Silah Sahiplerine Kritik SMS Uyarıları: Çocuklardan Uzak Tutun! İçeriği Görüntüle

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 455 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın her damlasında güvenliği tesis ediyor.

AFAD: Afetleri beklemeden, riskleri önceden yöneten stratejik anlayışla sahada var gücüyle çalışıyor.

Göç İdaresi Başkanlığı: Güvenlik, hukuk ve insan onuru ilkelerinden taviz vermeden süreçleri yürütüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri: Hayatı kolaylaştıran dijital devlet yaklaşımıyla vatandaşın yanında yer alıyor.

"Türkiye Yüzyılı'nı Huzurun Yüzyılı Yapacağız"

Bakanlık ailesinin büyüklüğüne ve kararlılığına vurgu yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: