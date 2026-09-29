İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülen dev projelerin bilançosunu açıkladı. Sivil toplumun toplumsal kalkınma ve dayanışmadaki rolüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bakanlık bünyesinde sağlanan hibe ve desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

350 Milyon TL Hibe Dağıtıldı, Binlerce Dernek Denetlendi

Bakanlık verilerine göre, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat - 20 Eylül 2026 tarihleri kapsayan dönemde 400 derneğe toplam 350 milyon lira proje desteği aktarıldı.

Aynı dönem içerisinde Türkiye genelinde 3 bin 705 yeni derneğin faaliyete başladığını belirten Çiftçi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 7 bin 613 derneğin de denetimden geçirildiğini kaydetti.

Mobil E-Alındı ve Gönüllülük Kanunu Taslağı Masada

Sivil toplum alanında dijitalleşme ve mevzuat reformlarına da değinen Bakan Çiftçi, şu yenilikleri duyurdu:

Mobil E-Alındı Uygulaması: Bağış ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıracak uygulama test aşamasına getirildi. 25 İlde Dev Siber Operasyon! 473 Şüpheli Yakalandı, 286’sı Tutuklandı İçeriği Görüntüle

DERBİS Yenilikleri: Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yeni yazılımlar STK'ların kullanımına sunuldu.

Gönüllülük Kanunu Taslağı: Sivil Toplum İstişare Kurulu toplandı ve yasal altyapıyı güçlendirecek kanun taslağı üzerindeki çalışmalar hızlandırıldı.

Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları: Şehit yakınları ve gazilere yönelik 14 ilde düzenlenen programlarda 2 bin 400 vatandaş bir araya getirildi.

"17 Bin Kişiye Eğitim Verdik, Sürekli Sahadayız"

Sivil toplumun doğrudan yanında olduklarını belirten Çiftçi, "17 bin 972 kişiye verdiğimiz eğitimlerle ve gerçekleştirdiğimiz 2 bin 64 sivil toplum kuruluşu ziyaretiyle her zaman sahadayız. Milletimizin içi rahat olsun, toplumsal dayanışmamızı artırmak ve ülkemizin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hangi Alanlardaki Projeler Destekleniyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından öncelikli olarak hibe aktarılan kritik başlıklar şu şekilde sıralandı: