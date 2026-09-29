Olay, Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., yanındaki silahla ağabeyi G.Ç'ye ateş etti. Mermilerin hedefi olan ağabey, kanlar içinde yere yığıldı.

İlk Müdahalenin Ardından Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan Şüpheli Polis Tarafından Yakalandı

Ağabeyini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı takibi sonucu şüpheli kardeş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.