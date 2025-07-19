Toplantıya, Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi ve Genel Eğitim Devlet Ajansı (MÜTDA) ve BŞTİ’nin ilgili yapı birimlerinin başkanları ile çok sayıda medya temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan MÜTDA Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda BŞTİ’nin geçici başkanı olan Narmina Huseynova, gazetecileri tebrik ederek Azerbaycan’ın eğitim yaşamına dair gelişmeleri kamuoyuna duyurmada gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Huseynova, Azerbaycan basınının temellerinin atıldığı "Ekinçi" gazetesine atıfta bulunarak, eğitimle ilgili fikirlerin o dönemden bu yana başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Eğitim alanında yazan gazetecilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Huseynova, gelecekte medya ile verimli iş birliklerinin artarak devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.