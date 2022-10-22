Kent protokolü ve TÜGİAD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıyla TÜGİAD Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin Doğu Akdeniz şubesi Kahramanmaraş’ta yer alacağı duyuruldu.

TOBB Kahramanmaraş genç girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın şubeyle birlikte kazanımlarını Aksu Haber’e anlattı.

Balcıoğlu,” TÜGİAD çok büyük bir kuruluş Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir kuruluş dolayısıyla yurt dışındaki yatırım fırsatlarını oralardaki yapılacak olan projeleri bir adım önde takip edebiliyorlar ve buraya dahil olan şehirlerle de bu işleri beraber götürüyorlar. Hiç değilse sağlanan bir network olacak bir bağlantı olacak diğer ülkelerle aramızda bu bile çok kıymetli bir kazanım olacak ama bun dışında dediğim gibi ticari açıdan da çok büyük kazanımları olacağını düşünüyorum bize. Yine temsil notasında ülkemizi ve şehrimizi temsil noktasında Maraş’ın tanıtımı anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buna benzer daha beklediğimiz ya da beklemediğimiz birçok pozitif çıktı alacağımıza inanıyorum.” İfadelerini kullandı.