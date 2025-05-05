Kahramanmaraş denize kıyısı olmamasına rağmen, tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer alıyor.

Özellikle alabalık üretimi ve ihracatında adından söz ettiren kent, bu alandaki başarısıyla dünya pazarına da açılıyor.

Ülke genelinde balık avlanma sezonunun kapalı olmasına rağmen Kahramanmaraş balık pazarında taze balıkları bulmak mümkün.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı yaptığı açıklamada balık pazarındaki son durumla ilgili bilgiler verirken Kahramanmaraş halkını balık yemeye davet etti.