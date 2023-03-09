Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde tesisleri zarar gören Kahramanmaraşlı balık üreticileri yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

Kentteki barajlarda kurulu balık çiftliklerinde yetiştirilen somon ve alabalıkları Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç eden üreticiler, deprem nedeniyle zarar gören tesislerdeki onarım çalışmalarının ardından ihracat yaptıkları ülke sayısını 54'ten 64'e çıkarmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentlerinin balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

BAŞKAN Sarı, Kentteki baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen somon ve alabalıkların yaşanan afet öncesi Almanya ve Rusya başta olmak üzere 54 ülkeye ihraç edildiğini aktardı.

"Kahramanmaraş, yaklaşık yıllık 17 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'de adından söz ettiren bir kent. Kahramanmaraş adeta alabalık şehri. İl genelinde 64 tesisimiz var. Bunun 13-14'ü kara tesisi, geri kalanı yüzen tesis dediğimiz barajlar üzerinde olan kafes balıkçılığı tesisi. Üretmiş olduğumuz balıklar 54 ülkeye ihraç ediliyor. Sektörde deprem dolayısıyla bazı tesislerimiz hasar aldı, kayıplar var. İnşallah tez zamanda toparlanıp daha yükseğe çıkmayı hedefliyoruz. Deprem dolayısıyla bazı tesislerimizin kaynak sularının kesilmesinden dolayı balıklarımızın ölmesi maddi zarara yol açtı. Bu konuyu devlet yetkililerimiz inşallah çözecek. Biz devletimizi seviyoruz, devletimiz bunu da düşünecektir."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören tesislerde inceleme yaptığını aktaran Sarı, balıkçılığın desteklenmesi halinde hızlı bir şekilde toparlanacaklarına inandığını dile getirdi.

Sarı, kentte şu anda su sorunu yaşamadıklarını anlatarak en geç bir ya da iki yıl içerisinde sektörün daha da güçleneceğine inandığını kaydetti.