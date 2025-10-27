AFAD: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada:

“Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ekiplerimiz saha taramalarına derhal başlamıştır.”

ifadelerine yer verildi.

AFAD ekiplerinin yanı sıra, çevre illerden destek ekipleri de bölgeye yönlendirildi

Bakan Yerlikaya: “Tüm Ekipler Saha Taramalarına Başladı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

İstanbul ve İzmir Valilerinden Açıklama

Deprem, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Geçmiş olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise,

“Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.”

Son Durum: Herhangi Bir Olumsuzluk Bildirilmedi

AFAD ve valiliklerden gelen ilk bilgilere göre, şu ana kadar ciddi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Ekiplerin saha incelemeleri sürüyor, gelişmeler anbean takip ediliyor.