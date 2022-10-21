Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı; söyleşi, imza günü, panel ve konferans etkinlikleriyle devam ediyor. Yoğun katılımla süren fuarın 8’inci gününde Yazar Sinan Yağmur, Savaş Barkçin ve Mehmet Aycı kitapseverlerle bir araya geldi. Toplamda 210 yayınevi ve 350 yazar ile şairin edebiyatseverlerle buluştuğu Anadolu’nun en büyük kitap fuarında düzenlenen söyleşi etkinliğinde tasavvuf temalı birçok esere imza atan Yazar Sinan Yağmur; zihin ve gönül dağınıklığı, sağlıklı iletişim ve insan ilişkileri konularında sanatseverlere bilgiler aktarırken; Şair Mehmet Aycı, Türk Halk Edebiyatı’nın gelişimi, musikinin edebiyata yansıması ve edebi türlerin bütünlüğü konularına ışık tuttu. Çağrışımlar, Kalbin Aklı ve Gönül Dağı gibi pek çok eseri Türk edebiyatına kazandıran Yazar Savaş Barkçin ise Kahramanmaraşlı usta yazarların düşünce ve yazın hayatını farklı perspektiflerden ele aldı. Barkçin, söyleşi etkinliği sonrası kitaplarını okurlar için imzaladı.

Gelenek Olarak Devam Etmeli

Söyleşi etkinliği sonrası yaptığı açıklamada kitap fuarının Kahramanmaraş’a çok yakıştığını belirten Yazar Savaş Barkçin, “Kahramanmaraş benim bağım olan ve çok sevdiğim bir şehir. Kahramanmaraşlı pek çok yazar ve ediple tanışma fırsatım oldu. Sezai Karakoç’a adınmış bir fuarda olmak da çok güzel. Dostlarla beraber olduk. Çeşitli yayınevleri de burada kitapları okurlarla buluşturuyor. Kahramanmaraş’a çok yakışan bir fuar olmuş. Bu fuarın gelenek olarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

Fuarlar Şehrin Sınırlarını Aşan Organizasyonlardır

Kitap fuarlarının uzun vadede çok faydalı olduğunu belirten Şair Mehmet Aycı, “Kahramanmaraş kitap fuarına ikinci defa geliyorum. Kültürel etkinliklerin anlamlı olması için devamlılığının sağlanması gerekiyor. Kahramanmaraş Kitap Fuarında da bu sağlanmış. Bu yıl 8’incisi düzenleniyor. Fuarlar, şehrin sınırlarını aşan organizasyonlardır. Burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen şairler, yazarlar, düşünce adamları Kahramanmaraşlı okurlarla buluşuyor. Bu tür etkinliklerin uzun vadede çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ve fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.