Gözlükten Kurtarma Operasyonlarında Çok Önemli Bir Yeri Olan Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Uğur Toka’nın Başarılı Operasyonu Sonrası Gözleri Eski Sağlığına Kavuşan Elif Güzel Ocak, Kusursuz Görmenin Mutluluğunu Yaşıyor.

Elif Güzel Ocak, Yeniden Göz Sağlığına Kavuşmanın Ve Gözlüksüz Bir Hayatın Verdiği Mutluluğu Aksu Haber İle Paylaştı.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka’da, Yapılan Operasyon Hakkında Bilgiler Vererek Özel Uğur Göz Hastanesinin Bu Alanda Çok İyi Olduğunu İfade Etti.