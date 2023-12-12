Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Bu Kapsamda operasyonlarına aralıksız devam eden, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde Suriye uyruklu Şahıssa ait araçta arama yapan ekipler 1680 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Pazarcık İlçesinde de operasyonlarına devam eden Jandarma ekipleri, kumarbazlara yönelik operasyon yaptı. Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçesi Narlı bölgesinde işyerlerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşması üzerine 5 işyerine baskın düzenlendi. Baskın sırasında 6 adet kumar oynanmasını sağlayan elektronik cihaz ile içerisinde bulunan 8.187 TL paraya el konuldu. İşletmeler hakkında ise, yasal işlem başlatıldı. Sorumluluk sahasında yapılan başarılı çalışmalarla suç ve suçluya geçit vermeyen Jandarma ekipleri, Bu kapsamda son olarak gerçekleştirdiği istihbari çalışma sonucunda Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.