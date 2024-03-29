2 gün sonra gerçekleştirilecek olan 31 Mart yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Ekinözü İlçesinde mahalleleri ziyaret etti.

Türkmenler, Ataköy ve Alişar Mahallelerini, Cumhur İttifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin ile tek tek ziyaret eden Görgel burada mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler.

Vatandaşlara Karanfil ve hediyeler dağıtan Görgel Burada açıklamalarda bulundu.