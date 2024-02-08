Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Göksun İlçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. MHP Göksun İlçe Başkanlığını Ziyaret eden Fırat Görgel ve Göksun Belediye Başkanı aynı zamanda başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın ardından Ak Parti ve MHP İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile toplantı gerçekleştirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada Teşkilat mensuplarımız ile el ele vererek çalışmamız gerekiyor diyerek, 31 martta sandıkları patlatacağız ifadelerini kullandı.