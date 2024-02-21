Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Adayı Görgel, Kapı kapı dolaşarak çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız ifadelerini kaydetti.

Ardından Nurhaklı esnafları ziyaret ederek 31 Martta cumhur ittifakı adına destek istedi.