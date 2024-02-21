Hasırcıoğlu AVM’den Evlenecek Çiftlere Cumhuriyet Altını! Hasırcıoğlu AVM’den Evlenecek Çiftlere Cumhuriyet Altını!

Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Adayı Görgel, Kapı kapı dolaşarak çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız ifadelerini kaydetti.
Ardından Nurhaklı esnafları ziyaret ederek 31 Martta cumhur ittifakı adına destek istedi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt