İlçe genelinde dokunulmadık yürek, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için ziyaretlerini sürdüren Başkan Aydın, hem hayata geçirdiği projeleri hem de hayata geçireceği projeleri ilçe halkıyla paylaşıyor.

Göksun için durmadan çalışacaklarını her fırsatta ifade eden Başkan Aydın, bizlere destek veren, inanan, güvenen halkımızı asla yanıltmadık ve onlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyerek, cumhur ittifakı olarak her zaman el ele, gönül gönüle birlik ve beraberlik içerisinde Göksunumuzu daha ileriye taşıyacağız, ifadelerine yer verdi.