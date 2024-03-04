Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’inde katıldığı toplantıda Başkan Adayı Görgel, Başkanlığı süresinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlattı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’inde katıldığı toplantıda Başkan Adayı Görgel, Başkanlığı süresinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlattı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
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