Yüzlerce Filistinlinin Toplu Defnedildiği Mezarlığa Bomba Yağdırdılar Yüzlerce Filistinlinin Toplu Defnedildiği Mezarlığa Bomba Yağdırdılar

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’inde katıldığı toplantıda Başkan Adayı Görgel, Başkanlığı süresinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlattı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt