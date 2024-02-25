Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhur İttifakı Mhp Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu, Mhp İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ünde Eşlik Ettiği Ziyaretlerde Vatandaşlardan 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Destek İstenerek Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verildi.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Cumhur İttifakı Olarak Güzel Bir İvme Yakaladıklarını Dile Getirdi.

Cumhur İttifakı Mhp Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu İse Bu Zamanda Kadar İlçeye Yapılamayan Hizmetlerin Cumhur İttifakı İle Geleceğini Söyledi.

