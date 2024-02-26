İlçe genelinde sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını her fırsatta vurgulayan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Adayı Görgel bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde cumhur ittifakı ile birlikte esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler sonrasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş halkına teşekkür eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci şu ifadelere yer verdi.