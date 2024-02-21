Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Toplumun her kesimini kucaklamayı hedefleyen Toptaş, Gün boyu vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerilerinde bulunmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan adayı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gençlerle bir araya geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı Arasta Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte, gençler Başkan adayı Hanifi Toptaş’ı coşkuyla karşıladı.

Etkinlik, gençlerin görüşlerini dinlemek, fikir alışverişinde bulunmak ve gençlerin beklentilerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirildi.