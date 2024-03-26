31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çok az bir süre kalmasına rağmen Adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Kırsal mahalleleri ziyaret ederek Mahalle buluşmalarına katıldı.

Bu kapsamda, Çakırdere, Çamlıbel, Kapukaya, Süleymanlı, Hacı İbrahimuşağı, Kozcağız ve Çamlıca mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti. Sorunlarını dinledi çözüm önerilerinde bulundu.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Adayı Toptaş, "ilçemizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz hem de sorun ve talepleri yerinde görerek bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz. Onikişubat ilçemizi de vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz." ifadelerine yer verdi.