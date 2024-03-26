31 Mart’ta Yapılacak Yerel Yönetim ve mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

Bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, ilçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Başkan Okay, Yeni Sanayi Sitesinde Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanları ve vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi.

İftara 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, oda başkanları ve davetliler katıldı.