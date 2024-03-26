Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinden Vezir Hoca Bulvarı’nda deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kısımları sıcak asfaltla yeniliyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinden Vezir Hoca Bulvarı oldu. Bölgede Yıldızevler Konutları ve geçici konaklama merkezine ulaşım sağlayan ayrıca Çağlayancerit Yolu’na bağlanan arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, arterde deforme olan kısımlar tamir edilerek ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehir genelinde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.