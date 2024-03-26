Kahramanmaraş'ta İnsani Yardım derneği yaklaşık 600 yetim aile ile Osman Sayın spor salonunda iftar programı gerçekleştirdi.

İftar programına İHH İnsani Yardım yönetim kurulu gönüllü aileler ve yüzlerce yetim aile katıldı.

Kahramanmaraş İnsani Yardım derneği Başkanı Yusuf Bülbül, İHH, yetimler ve iftar programı hakkında şunları söyledi: “İHH olarak 1992 yılından bu yana yetimlere yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Bugün 12 ülkede 42 yetimhane, 1 yetim eğitim merkezi ve 1 eğitim kampüsüyle devam ediyor. ve 43 ülkede ve Türkiye’de 79 şehirde bulunan 136.825 yetim çocuğumuzun her ay düzenli bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyoruz. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Bülbül, açıklamasının devamında ise, "Bugün 15 Ramazan dünya yetimler günü. Bildiğiniz gibi biz bunu 2013'ten bu yana her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de iftar sofraları kurarak, çeşitli hediyeler vererek yetimlerimizle kutlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük deprem felaketi sebebiyle, bu etkinliği yapamamıştık. Bugün hep birlikte elhamdülillah yaralarımızı sardık ve Ramazan'ın sevincini yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde giyim mağazamızı faaliyete geçireceğiz. Giyim mağazamızı faaliyete geçirdiğimizde sizlere arayarak çocuklarımızı sevindireceğiz” diye konuştu.