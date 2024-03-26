Heyecanla beklenen 31 mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken, adaylarda seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Feyzettin okumuş, Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Türkoğlu'nun dört bir yanından gelen vatandaşlar, coşkulu bir şekilde Feyzettin okumuş'u karşılamak için akın etti. Renkli görüntülerin hakim olduğu caddede, Feyzettin okumuş'un vizyonunu ve projelerini destekleyen kalabalık, büyük bir coşkuyla sloganlar eşliğinde adaylarını selamladı.

Türkoğlu'nun dört bir yanından destek gören Feyzettin okumuş, seçimlere kadar olan süreçte halkla bir araya gelmeye ve onların sesine kulak vermeye devam edeceğini belirtti.