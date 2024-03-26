Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 96 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek, 46 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sırasında, 5 kilogram 194,32 gram Metamfetamin, 131 adet Sentetik Ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahalede bulunuldu. Bu kapsamda, 15 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 11 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.