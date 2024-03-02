İlçede dokunulmadık yürek, çalınmadık kapı bırakmamak için sahada ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Toptaş Büyüksır, küçüksır, KAradere, Hartlap, Dereboğazı, Öşlü, Kızılseki, Kale ve Fatmalı Mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında mahalle halkının da sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Adayı Toptaş, yaptığı açıklamada, “hem vatandaşlarımızı ziyaret ediyor hem de onların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Yani her anlamda sahada olup vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Çok şükür ziyaret ettiğimiz her vatandaşımızın gönlüne dokunarak Cumhur ittifakı olarak onlarda destek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği ilgi ve alakaya da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

