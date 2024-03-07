Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Köy Garajında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Garajında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu, vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi ve Onikişubat için hedeflerinden bahsetti. Güler yüzü, samimi sohbeti ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Hanifi Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Köy Garajında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında istişarelere çok önem veriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin taleplerini aldık, onlara projelerimizi anlattık.” Alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat noktasında ihtiyaçlara yönelik projelerimiz hazır. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimizde bu projelerimizi çok hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek daha güzel bir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Dua ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.