Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart Cuma günü tüm toplu taşıma araçlarının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta afet konutları inşaatında beton mikserini kadınlar da kullanıyor Kahramanmaraş'ta afet konutları inşaatında beton mikserini kadınlar da kullanıyor

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda 8 Mart Cuma günü tüm toplu taşıma araçları kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Cuma günü şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun’da da belediye ve özel halk otobüslerinin kadınlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi