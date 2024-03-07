Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart Cuma günü tüm toplu taşıma araçlarının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda 8 Mart Cuma günü tüm toplu taşıma araçları kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Cuma günü şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun’da da belediye ve özel halk otobüslerinin kadınlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi