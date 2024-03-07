Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in öncülüğünde ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yenilikçilik ödülü alan model proje 7. Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Kitap Okuma Yarışması’nda yeni dönemin ilk sınavı il merkezinde ve tüm ilçelerde başarıyla gerçekleştirildi. Başkan Mahçiçek, okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Hanefi Mahçiçek’in belediyecilik vizyonu çerçevesinde eğitim yatırımlarını önceleyen Onikişubat Belediyesi, ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla hayata geçirdiği Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi’nin 7’ncisini düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ödülle tüm Türkiye’ye model olan projenin yeni dönem protokolü geçtiğimiz aylarda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımıyla imzalanmıştı.

Protokolün ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde belirlenen kitaplar hızlıca temin edilerek, öğrencilere ulaştırıldı.

Kitapları teslim alarak okumaya başlayan öğrenciler, yeni dönemin ilk sınavında bilgilerini test etti.

Sınavlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğündeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda okullarda gerçekleştirildi.

Başkan Mahçiçek ile öğrencilerin sarıldığı anlar gönülleri ısıttı

MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Başkan Mahçiçek, 2014-2024 yılları arasında 5 ve 10’lu setler halinde 3. sınıftan 11. sınıfa kadar toplamda 680 bin kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerle tek tek konuşarak başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak biliyorsunuz eğitim yatırımlarını önceledik ve öğrencilerimizin her alanda yanında olduk. İlçemize kazandırdığımız okullar, yurtlar, tesisler ve projelerimizle yavrularımızın gelişimlerine katkıda bulanmaya gayret ettik. Bu kapsamda toplamda 97 milyon TL değerinde eğitim yatırımını geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize ve öğrencilerimize kazandırdık. 10 yılda ilçemize kazandırdığımız eğitim ve kültür yatırımlarımız günümüz değerlemesine göre ise 915 milyon TL olarak gerçekleşti. Bugün de istikrarlı bir şekilde düzenlediğimiz Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor eğitim programımızın aşamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim programımız kapsamında bu sene Kahramanmaraş’ımızın bütün okullarına 85 bin kitap dağıtmıştık.

Toplamda ise 680 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturduk. Bugün de bu Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor programımız kapsamında çocuklarımızın bu kitaplarla ilgili ne kadar öğrendiklerini, ne kadar okumaya hevesli olduklarını anlamak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber küçük bir sınav yapıyoruz. Bu sınavlarda başarılı olan çocuklarımıza hediyeler vereceğiz, onları ödüllendireceğiz. Bugün sizlerin de gördüğü gibi Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor programımız çerçevesinde yapılan sınavlarda çocuklarımızla beraberiz. Ben hepsine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, teneffüs esnasında Öğretmen Odası’nı da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.