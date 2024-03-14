Başkan Adayı Toptaş Burada Orta Hasarlı Binalar Ve Uygun Olmayan Alan Sorununu Hızlı Bir Şekilde Çözeceklerine Dikkat Çekti.

Başkan Adayı Toptaş Konuşmasının Devamında Yeni İmar Çalışmalarını da Tamamlamayı Düşündüklerini Sözlerine Ekledi.

