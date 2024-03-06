Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gece gündüz sahada olan başkan adayı Toptaş ziyaretleri kapsamında Genç ufuk derneğini ve İHH’yı ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Onikişubat için hazırız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İnsani yardım derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül ise şunları kaydetti.

