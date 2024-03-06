Dulkadiroğlu Ve Onikişubat İlçelerinde Etkili Olan Kar Yağışı Nedeniyle 2 Bin 100 Rakımlı Ahir Dağı Bölgesi İle Göksun’un Yüksek Kesimlerinde Yer Alan Orman Köyleri Beyaza Büründü.

Kent Merkezinde İse Şiddetini Artıran Yağmur Trafikteki Araçlara Zor Anlar Yaşattı.

Kar Yağışı Nedeniyle Görüş Mesafesinin Düştüğü Bölgede Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor. Kar Kalınlığının 50 Santimi Geçtiği Bölgede Kartpostallık Manzaralar Oluştu.

Öte Yandan, Ekipler Köy Yollarının Ve Ana Arterlerin Kapanmaması İçin 7/24, Herhangi Bir Aksama Yaşanmaması İçin Mücadele Ediyorlar.

