Yalnızardıç Bölgesinde Kahramanmaraşlı Drone Pilotu Ve Jeoloji Mühendisi Olan Ömer Furkan Yakar’ın Kameralarına Yansıyan, Gaziantep Havacılık Spor Kulübü İle Kahramanmaraş Havacılık Spor Kulübünün Beraber Düzenlendiği Uçuş Etkinliği İzleyenleri Adeta Büyüledi.

Gerçekleştirilen Bu Uçuşlar İle Kahramanmaraş’ta Bu Büyük Deprem Sonrası Hem Sosyal Aktivitelerin Devam Ettiğini Göstermek, Hem De Türkiye’deki Yamaç Paraşütü Pilotların Kahramanmaraş’a Gelmesini Teşvik Ederek Şehir Ekonomisine Katkı Sağlanması Hedefleniyor.

İlerleyen Zamanlarda Düzenlenecek Olan Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları İle Kahramanmaraş’a Renk Katması Hedefleniyor.

