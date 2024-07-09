Akedaş Kahramanmaraş İstiklal spor kulüp başkanı, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Ahmet Gaffar Akarca Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Aksu TV ekranlarında haber ötesi programına katılım sağladı.

Kahramanmaraş’ın Spor Kulübü Akedaş İstiklal Spor’un Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, geçmişte Maraşspor’un terfi liglerindeki başarılarına atıfta bulunarak, 1982 ruhunu kulüplerine taşıdıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

Haber ötesi programında birçok konu ele alınırken Şampiyonluk hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Akarca, takımlarının iskeletini sağlam bir şekilde kurduklarını ifade etti.