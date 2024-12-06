Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Akarca ve Ali Koç, Kahramanmaraş’ta yapımı planlanan kütüphane projeleri ve Akedaş İstiklal Spor Kulübü’nün çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ahmet Gaffar Akarca, görüşme sırasında Ali Koç'a 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin anısına özel olarak hazırlanan, 6 numaralı formanın tablosunu hediye etti.

Bu anlamlı hediye, hem yaşanan acıları unutmamak hem de dayanışmayı pekiştirmek adına derin bir anlam taşıdı.

Görüşmenin ardından Başkan Akarca, misafirperverliği için Ali Koç’a teşekkür ederek, iki kulüp arasında spor, kültür ve sosyal projelerde iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.