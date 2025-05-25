Tüm gözler AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’un TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine çevrilmişken, Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Başkan Akarca, Kahramanmaraş halkına verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etti. Şehrin her kesiminden gelen sahiplenmenin ve coşkunun kendilerini motive ettiğini belirten Akarca, "Bu şehrin takımına olan inancı bizim en büyük gücümüz" dedi.

Final maçı için taraftarları Antalya’ya taşımak adına yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyen Akarca, “Maça gitmek isteyen herkese ulaşmak, otobüs ayarlamak için tüm imkânlarımızı zorladık. Ancak talepler o kadar fazlaydı ki, yetişmekte zorlandık. İlerleyen süreçte bu konuda daha güçlü organizasyonlarla telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akarca, tüm şehrin bu kritik maçta kenetlendiğini belirterek, Kahramanmaraş’a zaferle dönme inançlarının tam olduğunu vurguladı. Şampiyonluk için mücadele edecek takıma başarılar dileyen Akarca, Kahramanmaraş’ın futbol sevdasına layık bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.