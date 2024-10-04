Dulkadiroğlu Belediyesi, Kudüs ve Filistin halkının mücadelesine dikkat çekmek amacıyla "Aksa Tufanı" anısına anlamlı bir tiyatro etkinliği düzenledi. Yönetmenliğini İskender Atilla Atasoy'un üstlendiği, Seyfullah Şenel'in yazıp oynadığı tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın duygu yüklü konuşmasıyla başladı.



Başkan Akpınar, İslam’ın barış, kardeşlik ve adalet anlayışının sembolü olan Kudüs’ün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'Bir kötülük gördüğünüzde elinizle değiştirin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle değiştirin, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin' diye buyurmuştur. Bizim burada yaptığımız da, yüreğimizle ve dilimizle kötülüğe karşı durmaktır. Kudüs, yalnızca Müslümanlar için değil, tüm insanlık için büyük bir mirastır. Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifte 'Üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.' diyerek Mescid-i Aksa’nın İslam dünyasındaki yüce yerini işaret etmiştir. Bizler bu kutsal emaneti gençlerimize ve geleceğimize aktarmaya kararlıyız."

"BU DAVA GELECEK NESİLLERE AŞILANMALI"

Başkan Akpınar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gençlerin gelişiminde büyük bir rol oynadığını vurgulayarak, "Gençlerimizi İslami değerler, ahlak ve adalet bilinciyle yetiştirmek için bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Bu programlar, topluma bilinçli, manevi değerlerine sahip çıkan ve güçlü bireyler kazandırmamızda önemli bir adım olacaktır" dedi.





DEPREM ŞEHİTLERİ ANISINA 6 ŞUBAT TİYATRO GÖSTERİSİ

Başkan Akpınar, konuşmasının sonunda anlamlı bir tiyatro gösterisine daha imza atacaklarını belirterek şunları ifade etti: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketini anlatan ve deprem şehitlerimiz anısına yeni bir tiyatro gösterisi için de çalışmalara başladık. Bu büyük felaketi yaşayan 11 ilden katılımcıları da davet edeceğimiz bu tiyatro gösterimizde de sizleri aramızda görmeyi arzu ederiz.”

SANAT YOLUYLA KUDÜS MÜCADELESİ ANLATILDI

Gösterinin yönetmenliğini İskender Atilla Atasoy yaparken, yazarlığını ve oyunculuğunu Seyfullah Şenel üstlendi. Etkinlik boyunca tiyatro sahnesine Kudüs’ün manevi atmosferi taşındı; Filistin’de yaşanan zorluklar ve mücadelenin hüzünlü hikayeleri izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

KATILIMCILARDAN BÜYÜK TAKDİR

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı tiyatro gösterisi, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Program sonunda izleyiciler, tiyatro ekibini ayakta alkışlayarak minnet ve hayranlıklarını dile getirdi. Kudüs ve Filistin davasını genç nesillere aktarmanın önemini bir kez daha hatırlatan bu etkinlik, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.



