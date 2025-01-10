Başkan Akpınar mesajında, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Zorlu şartlarda görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, tarafsızlık ve doğruluk ilkesiyle hareket eden basın emekçilerimiz, toplumun sesi ve vicdanıdır. Özellikle yerel basınımız, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar, mesajının sonunda hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle andığını ve görevlerini sürdüren gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılar dilediğini ifade etti.