Merkez şubesi Elbistan’da bulunan Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu, Pazarcık Şubesinin ardından üçüncü şubesini de Göksun ilçesinde hizmete açtı.

Göksun’u yabancı dil kursuyla tanıştıran, Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu ilkokul, ortaokul ve lise başta olmak üzere her yaş grubu için %100 öğrenme garantili kurs veriyor.

Çocuk İngilizcesi, genel İngilizce, YKS Dil, YDS-YÖK Dil, IELTS-TOEFL, PROFICIENCY, Mesleki İngilizce kurslarıyla 48 günde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça öğrenme imkânı sunuyor.

Göksun ilçesinde de yabancı dil öğrenimini yaygınlaştırmayı amaçlayan Amerikan Kültür’ün Göksun şubesi açılışı Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, Amerikan Kültür kurucusu Şahin Zade, siyasi parti ve Stk temsilcileri, vatandaşlar ve dil öğretmenlerin katıldığı tören ile yapıldı.

Açılışın ardından kurs binasında inceleme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu’nun Göksun’a değer katacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar da: “Bu kursun biz kesinlikle Göksun'umuza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu kurucusu Şahin Zade ise yaptığı değerlendirmede bölgede en az bir yabancı dil bilmeyen kimseyi bırakmamayı amaçladıklarını söyledi.