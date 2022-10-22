Ziyarette Ünal’a Milletvekilleri Habibe Öçal ve Sn. Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de eşlik etti

Ünal ve beraberindeki heyet, 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Şube Kongresinde oluşan yeni Yönetim Kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, Buradaki ziyaretin ardından ksü rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen Ziyaret kapsamında üniversitenin güncel durumu ve sorunlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Rektör Yasım, üniversiteye verdiği desteklerden dolayı Mahir Ünal’a teşekkürlerini ifade etti.