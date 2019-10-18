Başkan Aydın, mesajında, yerel yönetimlerin ilk halkası muhtarlığın toplum yararına çalışan en etkili birim olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin temsilcisi muhtarların oldukça önemli bir görevi ifa ettiğini kaydetti.

Başkan Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyeler ile mahalleler arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklar, yüzyıllardır yerel yönetimin temel ayaklarından birini oluşturan önemli bir teşkilattır. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimlerin ilk halkası olan muhtarlıklar mahalle sakinlerinin temsilcisi ve toplum yararına çalışan en etkili birimdir. Bizler yerel yönetimler olarak muhtarlarımızın taşıdığı bu sorumluluk ve önemin bilinciyle hareket ediyoruz. Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit etme hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlarımız, mahallelerinin gelişimi ve değişimi hususunda bizim bir çözüm ortağımız konumundadır. Bu sayede planladığımız tüm proje ve hizmetlerimizi, değerli muhtarlarımızın desteğiyle daha sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırma imkanı buluyoruz. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”