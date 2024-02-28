KMTSO 13. Olağan Meclis Toplantısını Yoğun Katılım İle Gerçekleştirilirken Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Başkanlığında Gerçekleşen KMTSO Şubat Ayı 13. Olağan Meclis Toplantısı’nda Şubat Ayı Faaliyetleri Ve Ekonomik Gelişmelere İlişkin Görüşmeler Yapıldı.
Teknokent Konferans Salonu’nda Düzenlenen Toplantıda Bir Konuşma Yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Çalışmaları Hakkında Meclis Üyelerine Bilgiler Verdi.
Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a Büyük Bir Değer Katacağını Söyleyerek Ülke Ekonomisine Sunacağı Katkılara Dikkat Çekti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt