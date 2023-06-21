Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin İlk bin İhracatçısı 2022 araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 8 firma yer alırken, bu firmalar kent ihracatının yüzde 49’unu gerçekleştirdi. İlk bin listesine ilişkin açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “2022 verileri ile yapılan ve 25 sektörün değerlendirmeye alındığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda listeye girerek onur kaynağımız olan firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



EN FAZLA İHRACAT TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İlk 1000’de yer alan ihracatçı firma sayısına göre, ilimizin 17’nci sırada yer alması bizim için gurur kaynağıdır. Sektörleri incelediğimizde, en fazla ihracatın tekstil ve hammaddeleri sektöründe olduğunu gördük. Bu sektörümüzü demir ve demir dışı metaller ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Firmalarımızın sektörel çeşitliliği sağlamaları, gelecek açısından bizlere umut verdi. Gurur kaynağımız ihracatçılarımızı tebrik ediyor, işçisinden idarecisine kadar hepsinin emeklerine sağlık diyorum. İlk bin listesine giren 8 firmamızı tekrar tebrik ediyor, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

