Toplantıda Aralık ayı faaliyetleri ile ekonomik gelişmeler ele alınırken, iş dünyasının mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler masaya yatırıldı.

Toplantıya; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Burcu Erşahan, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KİGEM Koordinatörü Mine Şevran ile meclis ve meslek komite üyeleri katıldı.

Toplantının öne çıkan konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında gerçekleştirilen komite toplantılarının, odanın en güçlü yönlerinden biri olan istişare kültürünü sahaya yansıttığını vurguladı.

Başkan Buluntu, sektör temsilcilerinin sürece aktif katılımının, karar alma mekanizmalarını güçlendirdiğini belirterek, bu yaklaşımın reel sektörün beklentilerini doğrudan yönetime taşıdığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarına da değinen Buluntu, kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Yeşil Finansal Okuryazarlık Eğitiminin önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş sanayisinin sürdürülebilirlik vizyonunun ulusal platformlarda güçlü şekilde temsil edildiğini belirten Buluntu, yakın zamanda hayata geçirilecek Sürdürülebilirlik Uzmanı Programı ile üyelerin geleceğin rekabet koşullarına hazırlanacağını söyledi.

Deprem sonrası iyileşme sürecinde kamu kurumları ve uluslararası paydaşlarla yürütülen iş birliklerine de değinen Buluntu, hibe ve destek mekanizmalarına erişimin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Genç girişimciliğin şehrin kalkınmasındaki kilit rolüne dikkat çeken Buluntu, TUSAŞ yatırımıyla birlikte Kahramanmaraş sanayisinin yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde yeni bir döneme gireceğini vurguladı.

Ekonomik verilere de değinen Başkan Buluntu, Kahramanmaraş ihracatının Ocak–Kasım döneminde yüzde 14 artarak 1,2 milyar dolara ulaştığını, yılsonu hedefinin ise 1,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Toplantı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade ederek 2026 yılının herkes için daha güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.