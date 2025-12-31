KMTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Aralık ayı faaliyetleri ile birlikte ekonomik gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı; iş dünyasının mevcut durumu ve geleceğe dair beklentiler değerlendirildi.

Toplantıya; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Burcu Erşahan, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KİGEM Koordinatörü Mine Şevran ile KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katılım sağladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantı, iş dünyasının ortak akılla yol haritası çizdiği önemli bir istişare zemini oluşturdu.

Toplantının açılışında Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken maddeleri üyelerin onayına sundu.

Ardından yaptığı konuşmada Arıkan, 2025 yılının iş dünyası açısından zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekerek, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin ticaret hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Artan maliyetler, finansmana erişim ve piyasalardaki belirsizliklerin iş insanlarını daha temkinli adımlar atmaya yönelttiğini ifade eden Arıkan, bu süreçte dayanışma ve sağduyunun önemine vurgu yaptı.

Toplantının devamında söz alan meclis üyeleri ve davetliler, kendi alanlarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Katılımcılar, karşılaşılan sorunların ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle aşılabileceğine dikkat çekerek, 2026 yılının iş dünyası açısından daha verimli, istikrarlı ve üretken bir yıl olması yönündeki temennilerini paylaştı.

KMTSO 28. Olağan Meclis Toplantısı, değerlendirmeler ve iyi dileklerin ardından sona ererken; toplantı, Kahramanmaraş iş dünyasının geleceğe dair kararlılığını ve birlikte hareket etme iradesini bir kez daha ortaya koydu.