Kar yağışının başlamasıyla birlikte Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ile Kuzey İlçeler Dairesi koordinesinde yüzlerce araç ve personel karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve kavşaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimler ve kritik güzergâhlarda öncelikli müdahale yapılırken, buzlanmaya karşı gerekli tedbirler alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara hızla sevk ediliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması için ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığı ve çalışmaların kesintisiz süreceği belirtildi.